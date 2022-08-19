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Происшествия
19 августа 2022  13:30
Полина Шевчук

Пожарные из РТ отправились в Нижегородскую область на помощь в борьбе с лесными пожарами

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Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РТ выехала сегодня из Казани в Нижегородскую область для помощи коллегам в борьбе с природными пожарами на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Всего в регион из Татарстана отправились 45 человек и 9 единиц техники. «Пожарный десант» оснащен всем необходимым оборудованием и снаряжением для автономной работы. Кроме того, сегодня утром из Международного аэропорта «Казань» в село Михайловское вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 4 тонны воды.
 

#лесные пожары #МЧС РТ
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