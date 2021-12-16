Путин отметил перспективы сотрудничества России и Монголии в ядерной энергетике

Для кооперации России и Монголии в сфере ядерной энергетики открываются хорошие перспективы, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По линии „Росатома“ прорабатывается возможность строительства в Монголии Центра ядерной науки, который займется исследованиями в сфере мирного атома в интересах самых разных секторов монгольской экономики, включая промышленность, медицину, сельское хозяйство», – сказал российский лидер на встрече с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом.

Путин также напомнил о том, что в прошлом году российские компании «Ротек» и «Уральский турбинный завод» успешно завершили модернизацию теплоэлектростанции ТЭЦ-4 в Улан-Баторе.

«Это позволило увеличить мощность национальной энергосистемы Монголии сразу на 15 процентов. Рассматривается и другой совместный проект по модернизации ТЭЦ-3», – подчеркнул он.

Ранее Путин отметил, что Россия остается одним из крупнейших партнеров Монголии во внешней торговле.