Путин: Тенденция к снижению инфляции в России очевидна

Очевидно, что в России наблюдается тенденция к снижению инфляции. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — сказал глава российского государства.

Он также напомнил, что в странах Европейского союза в этом году наблюдаются самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет.

«Все двухзначного значения, а в некоторых странах ЕС достигают заоблачных значений для европейской экономики — 20 и более процентов», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Бишкек. В заседании Высшего Евразийского экономического совета участвуют Премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также Президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров