Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. В этом году страной – председателем ЕАЭС выступает Киргизия. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Обсуждаются актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, в частности улучшение функционирования единого рынка товаров и услуг», – говорится в сообщении.

Также участвуют во встрече Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.