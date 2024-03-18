Путин отметил консолидирующее значение акции «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» — это инициатива, имеющая большое воспитательное и консолидирующее значение. Она объединяет представителей разных профессий и возрастов вокруг подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом в поздравлении к участникам и организаторам акции заявил Президент России Владимир Путин.

«Уверен, что такие масштабные, консолидирующие инициативы востребованы во все времена. Они имеют огромное значение для воспитания у молодёжи высоких духовно-нравственных качеств, уважения к героическим страницам нашей истории. И конечно, их реализация содействует повышению экологической культуры в обществе, сохранению наших бесценных природных богатств», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане акция пройдет в апреле и мае, единовременная посадка деревьев намечена на 4 мая.