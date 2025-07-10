Путин отметил интерес к рабочим специальностям у выпускников школ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил рост интереса выпускников школ к рабочим профессиям. Об этом он заявил на совещании, посвященном вопросам образования.

Как сообщается на сайте Кремля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания рассказал, что в колледжах сейчас активно идет приемная кампания. По его словам, количество поданных заявлений уже превышает показатели прошлого года на 200 тысяч, причем многие абитуриенты выбирают именно рабочие специальности.

«Они интересными стали, эти специальности (рабочие - ред.)», — подчеркнул Владимир Путин.

В совещании также приняли участие заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.