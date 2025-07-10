Фальков: почти 5 миллионов заявлений подано в вузы на текущем этапе приемной кампании

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании по вопросам образования доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ходе приемной кампании в российских вузах.

По словам министра, в 2025 году выпускникам доступно рекордное количество бюджетных мест – 619 тысяч. Большая часть из них, 73%, передана в региональные университеты для повышения доступности качественного высшего образования в субъектах РФ.

«У нас есть ваше поручение относительно бюджетных мест, доступности высшего образования. Но мы смотрим не только на доступность, но и на качество, в первую очередь в регионах», – отметил Валерий Фальков. Его речь опубликована на сайте Кремля.

Он добавил, что общее количество заявлений в вузы уже превысило 4,9 млн. При этом значительно выросла популярность суперсервиса «Поступи в вуз онлайн». Если в прошлом году им воспользовались 44% абитуриентов, то в этом году – уже 75%.

«То есть это удобный дистанционный способ взаимодействия с вузами, и он еще способствует тому, что в региональные вузы стали больше поступать», – подчеркнул министр науки и высшего образования РФ.

Отдельно министр сообщил о выполнении поручения президента по увеличению особой квоты для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. «Надо сказать спасибо нашим университетам, практически все они индивидуально подходят к каждому такому случаю, помогают, в том числе и дополнительными стипендиями, и не только выделяют такие места, а опекают каждого, кто обучается», – сказал Фальков.

Прием документов завершится 25 июля, а основное зачисление студентов пройдет в первой половине августа. Как отметил министр, с учетом результатов ЕГЭ этого года ожидается повышение качества приема в российские вузы.