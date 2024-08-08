Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин отметил госнаградами двух сотрудников челнинского «Ремдизеля»
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Среди прочих — двое татарстанцев. Документ опубликован на портале правовой информации.
Так, заместитель гендиректора — главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а слесарь механосборочных работ предприятия Владислав Рагузин стал заслуженным машиностроителем РФ.
«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу», — следует из документа.
Ранее сообщалось, что АО «Ремдизель» из Набережных Челнов перестало быть владельцем ключевой компании пермских «Мотовилихинских заводов».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»