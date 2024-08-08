Путин отметил госнаградами двух сотрудников челнинского «Ремдизеля»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Среди прочих — двое татарстанцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, заместитель гендиректора — главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а слесарь механосборочных работ предприятия Владислав Рагузин стал заслуженным машиностроителем РФ.

«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу», — следует из документа.

Ранее сообщалось, что АО «Ремдизель» из Набережных Челнов перестало быть владельцем ключевой компании пермских «Мотовилихинских заводов».