Челнинский «Ремдизель» перестал быть владельцем «Мотовилихинских заводов»

Мотовилихинские заводы в Перми

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АО «Ремдизель» из Набережных Челнов перестало быть владельцем ключевой компании пермских «Мотовилихинских заводов» — АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ). С 11 июля 100% акций СКБ принадлежат АО «Технодинамика», которое контролируют госкорпорация «Ростех» и бизнесмен Виктор Григорьев. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщал «Татар-информ», осенью прошлого года «Ремдизель» приобрел производственные мощности признанного банкротом пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» за 1 млрд 276 млн рублей. Затем имущественный комплекс заводов оказался передан Специальному конструкторскому бюро, после чего его уставной капитал был увеличен с 200 тыс. рублей до 4,7 млрд. По мнению источников издания, второе стало следствием первого.

«Мотовилихинские заводы» с 2018 года находились в состоянии банкротства. После этого в СКБ была сосредоточена основная часть их гособоронзаказа. Весной этого года бюро стало ключевым предприятием компаний, прежде входивших в ПАО, получив по 100% долей в ООО «Тепло-М» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

АО «Технодинамика» до 2018 года полностью принадлежало «Ростеху», позднее 75% минус одна акция были проданы структурам предпринимателя Виктора Григорьева. С 2019-го структура владельцев компании не раскрывается. При этом за последние несколько лет «Технодинамика» начала управлять рядом предприятий пороховой отрасли, находящихся в Пермском крае. Это АО «Соликамский завод „Урал“», АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» и ФКП «Пермский пороховой завод».

По мнению источников «Ъ», передача имущественного комплекса «Мотовилихинских заводов» «Технодинамике» предполагалась с самого начала, но напрямую продать предприятие было нельзя. По данным части собеседников издания, в это случае якобы могли возникнуть вопросы к законности сделки. Другой источник предположил, что у компании на тот момент не было лицензии на разработку, производство и ремонт ряда артиллерийских систем, но она была у «Ремдизеля», который поэтому и стал изначальным покупателем.

Пермское ПАО «Мотовилихинские заводы» — старейшее из действующих металлургических предприятий Урала. Оно было основано в 1736 году как Мотовилихинский медеплавильный завод. Здесь производят боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Град» и «Смерч», их модифицированные варианты «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также нефтепромысловое оборудование.