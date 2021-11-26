Путин заметил, что в Азербайджане работают 900 российских предприятий

Стратегическое партнерство России с Азербайджаном развивается весьма успешно, на сегодняшний день на территории этой страны функционируют 900 российских предприятий. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас 900 предприятий российских работает в Азербайджане, 4,5 млрд [долларов] российских прямых инвестиций в азербайджанскую экономику», — сказал российский лидер во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Путин также обратил внимание на то, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана.

По словам главы государства, несмотря на все экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, товарооборот между двумя странами за девять месяцев 2021 года увеличился на 11%, что является неплохим показателем.

Переговоры Путина с Президентом Азербайджана проходят в Сочи, где ранее состоялось трехстороннее обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, в котором принял участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян.