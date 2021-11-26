Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию, где сегодня состоится трехсторонняя встреча с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом со ссылкой на Правительство Армении сообщает РИА Новости.

«В Сочи предусмотрена трехсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, запланирована отдельная встреча премьера Армении с Президентом России.