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Политика
26 ноября 2021  10:46

Пашинян отправился в Россию на встречу с Путиным и Алиевым

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию, где сегодня состоится трехсторонняя встреча с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом со ссылкой на Правительство Армении сообщает РИА Новости.

«В Сочи предусмотрена трехсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, запланирована отдельная встреча премьера Армении с Президентом России.

#переговоры #владимир путин #никол пашинян
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