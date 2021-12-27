Путин отметил, что русский язык в Таджикистане успешно изучается и развивается

Русский язык успешно изучается и развивается на территории Таджикистана, отметил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Эмомали Рахмоном.

«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Очень много желающих изучать русский язык — это и понятно, потому что в России проживают сегодня на временной основе и работают около миллиона человек из Таджикистана», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин также отметил, что граждане Таджикистана, работающие в России, в 2019 году привезли примерно 1,8 млрд долларов в родную республику, но в 2020 году из-за пандемии и уменьшения числа мигрантов на территории РФ эта цифра сократилась до 1,7 млрд долларов.

Напомним, Президент Таджикистана прибыл в Россию с рабочей поездкой для участия в неформальном саммите стран СНГ, который пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге. Встреча лидеров двух стран состоялась в Московском Кремле.