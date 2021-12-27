Путин и Рахмон обсудили развитие российско-таджикистанских отношений

В Кремлевском дворце состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном, который прибыл в Россию для участия в предстоящем неформальном саммите стран СНГ 28 декабря. Об этом сообщает прес-служба Кремля.

Путин отметил, что самыми актуальными на сегодняшний день вопросами для обсуждения являются укрепление обороноспособности Таджикистана и поддержка экономики республики.

«Таджикистан — один из наших верных, надёжных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям», — сказал российский лидер.

Рахмон поздравил россиян с наступающим Новым годом и подчеркнул, что Россия остается самым главным торговым и экономическим партнером республики.

«Отношения наших стран динамично развиваются по всем направлениям. Как Вы только что отметили, Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот в этом году увеличился [до] более [чем] одного миллиарда долларов — это на 25% больше, чем в прошлом году», — подчеркнул он.