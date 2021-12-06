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Ру Тат
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Политика
6 декабря 2021  16:48

Пути: Россия воспринимает Индию, как великую державу с дружественным народом

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Для России Индия – это великая держава с дружественным народом, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Он отметил, что отношения между странами устремлены в будущее. Путин обратил внимание на успешное сотрудничество Москвы и Нью-Дели в инвестиционной деятельности.

«Сейчас $38 млрд примерно равно распределяются, чуть больше инвестиций с российской стороны», -сказал российский лидер. 

Глава государства отметил и другие перспективные направления двустороннего сотрудничества: энергетику, современные технологии, космическая сфера.

«Уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта», — подчеркнул Путин.

Ранее ИА«Татар-информ» сообщало, что в столице Индии начались переговоры российского лидера с Премьер-министром дружественного государства.

#Владимир Путин #Россия #индия #сотрудничество #переговоры
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