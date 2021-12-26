Путин отметил, что Россия может ответить по-разному на расширение НАТО на восток

Президент России Владимир Путин сообщил, что на дальнейшее продвижение НАТО на восток могут быть различные варианты ответа, передает РИА Новости.

«Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — ответил глава государства журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин напомнил о предложениях Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Он отметил, что это было сделано «для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически». И добавил, что Россия будет стремиться именно к этому.

Как не раз подчеркивал российский лидер, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

Напомним, что в середине декабря МИД РФ опубликовал проект российского договора о гарантиях безопасности, переданный США. Москва, в частности, настаивает, чтобы Запад предоставил гарантии, которые исключают продвижение альянса в восточном направлении, а именно – на украинскую территорию.