Путин освободил Толстого от должности своего советника

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности своего советника. Указ появился на портале правовой информации.

Толстой занимал данный пост с мая 2012 года – отвечал за вопросы культуры и искусства.

14 мая глава государства подписал указы о назначениях в своей администрации, в том числе утвердил помощников и советников главы государства. Накануне Путин также освободил Левицкую от должности советника Президента России.