Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин освободил Толстого от должности своего советника
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности своего советника. Указ появился на портале правовой информации.
Толстой занимал данный пост с мая 2012 года – отвечал за вопросы культуры и искусства.
14 мая глава государства подписал указы о назначениях в своей администрации, в том числе утвердил помощников и советников главы государства. Накануне Путин также освободил Левицкую от должности советника Президента России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»