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Политика 20 мая 2024 20:13

Путин освободил Левицкую от должности советника Президента России

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Александры Левицкой. Ранее была советником главы государства.

«Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника Президента Российской Федерации», — отмечается в тексте документа, появившегося на официальном интернет-портале правовой информации.

Левицкая была назначена на пост советника в 2013 году. Перед этим занимала должности в аппарате Правительства, в Минэкономразвитии и Минздраве РФ.

Ранее стало известно, что Путин освободил от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла в Албании.

#Владимир Путин #указ
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