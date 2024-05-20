Путин освободил Левицкую от должности советника Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Александры Левицкой. Ранее была советником главы государства.

«Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника Президента Российской Федерации», — отмечается в тексте документа, появившегося на официальном интернет-портале правовой информации.

Левицкая была назначена на пост советника в 2013 году. Перед этим занимала должности в аппарате Правительства, в Минэкономразвитии и Минздраве РФ.

Ранее стало известно, что Путин освободил от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла в Албании.