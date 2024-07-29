Путин освободил Титова от должности первого замглавы МИД России

Владимир Титов оставил пост первого заместителя главы МИД России. Указ за подписью Президента Владимира Путин размещен на портале правовой информации.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Дипломат работал первым замглавы МИД РФ с апреля 2013 года – он отвечал за административные вопросы и отношения со странами Европы. В период с 2005 по 2013-й назначен заместителем министра иностранных дел. С 1980 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за границей.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым назначил заместителей и помощника секретаря Совбеза России.