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Политика 29 июля 2024 16:00

Путин освободил Титова от должности первого замглавы МИД России

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Владимир Титов оставил пост первого заместителя главы МИД России. Указ за подписью Президента Владимира Путин размещен на портале правовой информации.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Дипломат работал первым замглавы МИД РФ с апреля 2013 года – он отвечал за административные вопросы и отношения со странами Европы. В период с 2005 по 2013-й назначен заместителем министра иностранных дел. С 1980 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за границей.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым назначил заместителей и помощника секретаря Совбеза России.

#Владимир Путин #мид рф
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