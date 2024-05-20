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Политика 20 мая 2024 16:50

Путин освободил от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла в Албании

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Президент России Владимир Путин снял Михаила Афанасьева с должности Чрезвычайного и Полномочного посла в Албании. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дипломат занимал этот пост с сентября 2019 года. С 2005 по 2010 год был послом России в Эфиопии, а затем работал директором Департамента информационного обеспечения Министерства иностранных дел России.

Кто станет преемником Афанасьева, пока неизвестно.

#Владимир Путин
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