Путин освободил от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла в Албании

Президент России Владимир Путин снял Михаила Афанасьева с должности Чрезвычайного и Полномочного посла в Албании. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дипломат занимал этот пост с сентября 2019 года. С 2005 по 2010 год был послом России в Эфиопии, а затем работал директором Департамента информационного обеспечения Министерства иностранных дел России.

Кто станет преемником Афанасьева, пока неизвестно.