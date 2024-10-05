Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в Вашингтоне

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Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах и в ближайшие часы возвращается в Москву. Об этом рассказали в диппредставительстве РФ в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«Сегодня в 15.00 (22.00 по московскому времени — прим. Т-и) самолет [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает», — заявили в посольстве.

Анатолий Антонов родился в 1955 году в Омске, в 1978-м окончил МГИМО. В 2004–2011 годах был директором Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ.

С 2011 по 2016 год Антонов работал заместителем министра обороны России, отвечая за международное военное и военно-техническое сотрудничество. С 2014-го — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. В декабре 2016 года занял пост заместителя министра иностранных дел РФ. В августе 2017-го сменил Сергея Кисляка на посту посла России в США.

В конце июня этого года Антонов в письме на имя руководителя неправительственной научно-исследовательской организации в области международной безопасности «ПИР-Центр» Валерия Орлова написал от руки: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» На этот факт первой обратила внимание газета «Коммерсантъ».