Путин одобрил страхование вкладов средних предприятий, нотариусов и адвокатов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов, предусматривающий расширение числа лиц, на которых она распространяется. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, после вступления закона в силу будут страховаться вклады средних предприятий, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), и социально ориентированных НКО.

Кроме того, начнут подлежать страхованию вклады профсоюзов и профсоюзных организаций, а также адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, открывших банковские счета для профессиональной деятельности.

Вместе с тем действие новеллы не затрагивает банковские счета физических лиц, которые оказывают профессиональные услуги на финансовом рынке, — для них по-прежнему не предусмотрено страховое возмещение.

Ранее страхованию подлежали только вклады малых предприятий, внесенных в список МСП, а также отдельных видов некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения равняется 1,4 млн рублей.

Помимо прочего, инициатива предусматривает, что при выплате возмещения по вкладам в первую очередь удовлетворяются требования вкладчика к банку по выплате суммы вклада, затем — по выплате процентов. При расчетах с кредиторами также сначала погашаются их требования по основной сумме задолженности, а потом — по процентам.

Закон был принят Государственной Думой 15 декабря и одобрен Советом Федерации 22 декабря. Большинство его положений вступит в силу через десять дней после официального опубликования.