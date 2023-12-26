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Путин одобрил страхование вкладов средних предприятий, нотариусов и адвокатов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы страхования вкладов, предусматривающий расширение числа лиц, на которых она распространяется. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В частности, после вступления закона в силу будут страховаться вклады средних предприятий, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), и социально ориентированных НКО.
Кроме того, начнут подлежать страхованию вклады профсоюзов и профсоюзных организаций, а также адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, открывших банковские счета для профессиональной деятельности.
Вместе с тем действие новеллы не затрагивает банковские счета физических лиц, которые оказывают профессиональные услуги на финансовом рынке, — для них по-прежнему не предусмотрено страховое возмещение.
Ранее страхованию подлежали только вклады малых предприятий, внесенных в список МСП, а также отдельных видов некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения равняется 1,4 млн рублей.
Помимо прочего, инициатива предусматривает, что при выплате возмещения по вкладам в первую очередь удовлетворяются требования вкладчика к банку по выплате суммы вклада, затем — по выплате процентов. При расчетах с кредиторами также сначала погашаются их требования по основной сумме задолженности, а потом — по процентам.
Закон был принят Государственной Думой 15 декабря и одобрен Советом Федерации 22 декабря. Большинство его положений вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
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