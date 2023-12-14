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Вклады, счета и депозиты средних предприятий России будут страховать
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение покрытия системы страхования вкладов. Теперь страховка будет действовать и на счета с депозитами средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных союзов и граждан, занимающихся профессиональной деятельностью, в частности адвокатов и нотариусов. Максимальная сумма страхования – 1,4 млн рублей.
Для граждан, включая индивидуальных предпринимателей, которые одновременно имеют вклад и кредит в банке с отозванной лицензией, совершенствуется порядок выплаты страхового возмещения. Ранее они могли получить средства с вкладов только за вычетом задолженности по кредиту. Теперь им будут выплачивать всю сумму возмещения. Этой суммой бизнесмены смогут распорядиться по своему усмотрению, в том числе направить на погашение долга.
При этом банкам, ЦБ и Агентству по страхованию вкладов нужно будет потратить время, чтобы настроить свои внутренние системы. Как следствие, между публикацией закона и вступлением нормы в силу предусмотрены временные интервалы — 90 дней для нового периметра системы страхования вкладов и 270 дней для уточненного порядка выплаты страхового возмещения.
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