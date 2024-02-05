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Экономика 5 февраля 2024 16:05

Путин одобрил сделку по приобретению акций «Грунсдорф Истра»

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Президент России Владимир Путин одобрил сделку с акциями компании «Грунсдорф Истра», принадлежащих датскому производителю насосного оборудования Grunsdorf Holding A/S. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

100% акций в уставном капитале «Грунсдорф Истры» приобретет «Истратех Групп».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «РуссНефти». Напомним, что все подобные сделки в стране могут совершаться только с одобрения главы государства.

#Владимир Путин #акции
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