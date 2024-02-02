Президент России Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «РуссНефти». Распоряжение, касающееся нефтяной компании, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, одобрено совершение сделок, которые повлекут изменение, установление, прекращение либо обременение прав владения, использования либо распоряжения акциями компании.

«РуссНефть» почти на четверть принадлежала компании Glencore из Швейцарии через структуру Rambero Holding. В конце 2021 года трейдер решил продать свою долю. Сделка должна была завершиться в первой половине следующего года. Однако летом Владимир Путин подписал документ, который ввел ограничения для инвесторов из недружественных государств.