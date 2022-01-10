Путин: ОДКБ нужно представить предложения по борьбе с иностранным вмешательством

Президент России Владимир Путин призвал поручить Комитету секретарей совбезов стран — членов ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства в зоне ответственности организации. Об этом российский лидер сказал на внеочередном заседании Организации Договора о коллективной безопасности.

«Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна Казахстан, впредь не застали бы нас врасплох, и чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Казахстан столкнулся с международным терроризмом. Сейчас ситуация в республике понемногу стабилизируется, отметил Президент России. Он выразил уверенность в том, что власти Казахстана примут все необходимые меры для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны.