Путин оценил работу московских медиков в период пандемии Covid-19

Несмотря на высокую нагрузку, медики Москвы продолжают самоотверженно трудиться, помогать коллегам из других регионов, отметил Президент России Владимир Путин на Дне города Москвы в парке «Зарядье».

«Врачи столицы, медицинские сестры, экипажи скорой помощи, все медицинские работники и несмотря на повышенную нагрузку, усталость, накопившуюся за тяжелые месяцы, мы это понимаем и отдаем себе прекрасно отчет, тем не менее весь медицинский персонал продолжает напряженно, самоотверженно трудиться», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в столице ведется поиск новых и эффективных методов лечения. «Врачи работают над тем, чтобы спасать жизни людей, приходить на помощь коллегам в регионах», — резюмировал Президент РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Владимир Путин поздравил москвичей с 874-й годовщиной основания города.