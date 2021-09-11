Путин: Красотой и особым характером Москвы невозможно не восхищаться

Москва является объединяющим центром для всей России и в любые времена страна и ее столица остаются неразрывными. Об этом сказал Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвященном празднованию 874-й годовщины основания Москвы. Поздравительный текст размещен на сайте Кремля.

«Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться, — подчеркнул глава государства. — Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем».

Город, по словам Путина, переполняет уникальная энергия движения в самых разных сферах и областях: в бизнесе, образовании, науке, культуре и спорте.

Глава государства подчеркнул, что сам город также динамично преображается: здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологичного общественного транспорта, открываются новые станции, линии метро и др.