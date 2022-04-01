Путин обязал участников выборов раскрывать информацию о покупке криптовалюты

Президент РФ Владимир Путин подписан закон, обязывающий всех кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, участвующие в избирательной кампании должны будут предоставлять сведения о расходах супруги или супруга, а также своих несовершеннолетних детей — в случае приобретения ими цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Ранее эксперт рассказал «Татар-информу», что криптовалюты могут помочь выйти из тяжелой ситуации в новой экономической реальности.