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Ру Тат
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Официальная хроника
1 апреля 2022  16:02

Путин обязал участников выборов раскрывать информацию о покупке криптовалюты

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Президент РФ Владимир Путин подписан закон, обязывающий всех кандидатов на выборах раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, участвующие в избирательной кампании должны будут предоставлять сведения о расходах супруги или супруга, а также своих несовершеннолетних детей — в случае приобретения ими цифровых финансовых активов и цифровой валюты. 

Ранее эксперт рассказал «Татар-информу», что криптовалюты могут помочь выйти из тяжелой ситуации в новой экономической реальности.

#Владимир Путин #криптовалюта #выборы
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