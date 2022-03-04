«Сейчас “крипта” выходит на первый план. А как иначе переводить деньги за границу?»

После отключения семи российских банков от SWIFT ЕС взялся за обсуждение мер, которые смогут помочь избежать использования криптовалют для обхода санкций, введенных против России. Однако, как считают эксперты, реализовать этот план Евросоюзу вряд ли удастся.

Более того, криптовалюты могут стать выходом в новой экономической реальности, так что недавнее предложение Минцифры РТ по запуску в Иннополисе первой в РФ пилотной криптозоны было озвучено как нельзя кстати.

В случае попытки введения криптовалютных ограничений, по мнению эксперта, централизованные биржи лишатся своих пользователей и в целом уничтожат саму суть криптовалют Фото: pixabay.com

«Ни о каких санкциях не может быть и речи»

«Как они планируют это реализовывать? Да, санкции (к примеру, заморозка счетов российских граждан) могут сработать на централизованных биржах. Но мы можем перейти на децентрализованные и проводить операции там», – комментирует генеральный директор компании Auxilium trade Даниэль Гаффаров.

Централизованные биржи – площадки, на которых управление осуществляется из единого центра. Децентрализованные биржи, напротив, не имеют никакого органа управления.

По словам Гаффарова, в случае попытки введения криптовалютных ограничений централизованные биржи лишатся своих пользователей и в целом уничтожат саму суть криптовалют: «Это будет выстрелом себе в ногу. Своими действиями они подтолкнут к развитию децентрализованные биржи, которые, к слову, сейчас активно растут. На мой взгляд, будущее – за ними».

«Пока у руля стоят физические лица и пока там все децентрализовано, ни о каких санкциях не может быть и речи», – уверен другой эксперт – основатель CEO OpenGalaxy Алексей Чугунов.

Криптовалюту в России ждет развитие

По прогнозам экспертов, вследствие заявленных ЕС ограничений криптовалюту в России ожидает небывалый подъем.

«Из-за санкций люди будут возвращаться к крипте, и это настолько обоюдно совпадает с интересами государства, что регуляторы начнут создавать благоприятный фон для этого» Фото: pixabay.com

«Развитие будет, безусловно. Из-за санкций люди будут возвращаться к крипте, и это настолько обоюдно совпадает с интересами государства, что регуляторы начнут создавать благоприятный фон для этого», – считает криптоэксперт Степан Краснов.

«Могу сказать, что буду реализовывать криптовалюту как ответ на ввод санкций. Это как платежная система, так и торговый инструмент, с помощью которого можно зарабатывать», – поясняет Даниэль Гаффаров.

При чем тут Иннополис?

На фоне благоприятных прогнозов экспертов хочется вспомнить недавнюю инициативу Минцифры РТ о запуске в Иннополисе пилотной зоны по использованию криптовалюты.

«Предлагаю по согласованию с Центральным банком, ФСБ и Правительством России в рамках двух федеральных законов – об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активах – реализовать пилотную зону и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора», – выступил с заявлением глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Минцифры РТ выступило с инициативой запуска в Иннополисе пилотной зоны по использованию криптовалюты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из инициаторов этой идеи – Алексей Чугунов считает, что в новых условиях этот проект ускорится.

«Сейчас “крипта” выходит на первый план. Ну а как иначе переводить деньги за границу? Это единственный вариант. С технической точки зрения, с точки зрения человеческих ресурсов – все реализуемо. Даже с точки зрения приходов инвесторов это реализуемо. Нужна законодательная база, в рамках которой инвесторы бы могли приходить и инвестировать в те проекты, которые будут находиться в этой “песочнице”», – считает Чугунов.

Ильгизар Вахитов, sneg.tatar