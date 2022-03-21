Путин объявил благодарность татарстанским паралимпийцам Зайнуллиной и Миннегулову

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить российских паралимпийцев — участников зимних Игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. В числе прочих в список спортсменов вошли татарстанские лыжники Марта Зайнуллина и Рушан Миннегулов. Соответствующее распоряжение главы государства появилось на официальном портале правовой информации.

Путин объявил благодарность спортсменам за вклад в развитие физической культуры и спорта в России. По итогам Игр в Ханты-Мансийске российская сборная выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Помимо россиян участниками соревнований стали представители Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Они состязались в шести дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с первыми наградами Игр лыжников Миннегулова и Зайнуллину.