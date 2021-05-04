ВОЗ намерена провести оценку российского «Спутника V» летом

Эксперты ВОЗ намерены провести оценку российского «Спутника V» для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования, летом. Об этом рассказала помощник гендиректора организации Марианджела Симао.

По ее словам, эксперты изучат «производственную и клиническую практику» в России, касающуюся вакцины от коронавируса. После составления полного досье препарат оценит техническая экспертная группа.

«Мы ожидаем, что это, скорее всего, произойдет в конце июня или, возможно, в июле», — цитирует Симао ТАСС.

Помощник гендиректора ВОЗ рассказала, что последние две недели представители всемирной организации находились в России для оценки «надлежащей клинической практики». Оценка «надлежащей производственной практики» должна начаться с 10 мая. Для этого будут произведены инспекции в пять мест, где организован выпуск вакцины.