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Ру Тат
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4 мая 2021  05:27

ВОЗ намерена провести оценку российского «Спутника V» летом

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Эксперты ВОЗ намерены провести оценку российского «Спутника V» для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования, летом. Об этом рассказала помощник гендиректора организации Марианджела Симао.

По ее словам, эксперты изучат «производственную и клиническую практику» в России, касающуюся вакцины от коронавируса. После составления полного досье препарат оценит техническая экспертная группа. 

«Мы ожидаем, что это, скорее всего, произойдет в конце июня или, возможно, в июле», — цитирует Симао ТАСС. 

Помощник гендиректора ВОЗ рассказала, что последние две недели представители всемирной организации находились в России для оценки «надлежащей клинической практики». Оценка «надлежащей производственной практики» должна начаться с 10 мая. Для этого будут произведены инспекции в пять мест, где организован выпуск вакцины.

воз коронавирус
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