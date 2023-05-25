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Путин объявил благодарность Минниханову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за организацию празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.
«За заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией объявить благодарность Президента российской Федерации Минниханову Рустаму Нургалиевичу <…>», – говорится в документе.
Напомним, в декабре подвели итоги празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое проводилось в течение всего прошлого года. В числе важных событий – форум KazanSummit, получивший статус федерального мероприятия, фестиваль «Изге Болгар жыены» и другие. Подробности – в материале «Татар-информа».
Фото на анонсе: kremlin.ru
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