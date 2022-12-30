Путин объявил благодарность четверым татарстанцам

Четырем жителям Татарстана объявлена благодарность Президента Владимира Путина – соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» благодарность объявлена генсекретарю международной ассоциации «Евразийское региональное отделение Всемирной организации Объединенные города и местные власти», специалисту по связям с общественностью отдела управления международных и межмуниципальных связей аппарата Казгордумы Расиху Сагитову; стрелку «Камы» команды «Набережные Челны» средневолжского филиала «Управление ведомственной охраны министерства транспорта России» Сергею Романову, гендиректору Агентства маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина» Владимиру Кутилову.

За обеспечение успешной подготовки нацсборной России к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Граце (Австрия) благодарность также объявлена инженеру «Транснефть-Прикамье» Альберту Минееву.

Напомним, на прошлой неделе Путин наградил четырех татарстанцев орденами, медалями и почетными званиями.