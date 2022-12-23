Путин наградил четырех татарстанцев орденами, медалями и почетными званиями

Четыре татарстанца получили государственные награды и почетные звания. Об их награждении говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, замруководителя Аппарата Президента Татарстана — руководитель Экспертного департамента Президента РТ Игорь Савельев удостоился ордены Дружбы. Он отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручат руководителю Татарстанстата Наталье Гатауллиной.

Еще два татарстанца удостоились почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации»: заведующий отделением нейрохирургии РКБ Минздрава РТ Тимур Бикмуллин, а также завкафедрой внутренних болезней Казанского государственного медицинского университета Рустэм Хамитов.