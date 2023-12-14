Путин объяснил, зачем нужен новый учебник истории

Президент России Владимир Путин высказался на тему единого учебника истории для старшеклассников, который был утвержден. Заявление прозвучало во время Прямой линии.

«Во многих учебниках было все, что угодно. В том числе активно описывалось значение второго фронта и его открытия, но почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Это разве нормально?», — воскликнул глава российского государства.

Он сообщил, что существовало 65 разных учебников истории. По мнению Владимира Путина, нужна фундаментальная государственная версия исторических событий, которая должна быть доведена до всех, кто читает этот учебник.

«Мне известно, что и вопросы возникают. И даже критика. Ну нормальное дело», — сказал Путин.

Как в истории любой страны, у России хватало внутренних проблем, но относиться к ним «интеллигентно, доброжелательно», полагает лидер страны.

«Учебники должны соответствовать истине. Должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы», — уверен Путин.