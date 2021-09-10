Путин объяснил высокие цены на газ на европейском рынке

Высокая стоимость газа в Европе объясняется политикой предыдущего состава Еврокомиссии. Такое мнение выразил после переговоров с лидером Беларуси Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что на европейском свободном рынке газ стоит 650 долларов за тыс. кубометров. Цена на российский газ формируется за счет рыночного ценообразования, из-за чего колебания «идут более мягко».

«Колебания идут гораздо более мягко, а здесь в ПХГ не закачали нужный объем до 27 млрд, у них там дырка получается, не хватает, и еще кое-какие проблемы, всплеск деловой активности — и все, цена на газ начала обгонять цену на нефть и на нефтепродукты», — цитирует пресс-служба Кремля российского Президента.

Путин отметил, что «Газпром» по долгосрочным контрактам не продает газ по такой цене.

«И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а Газпром в ту же Германию продает по 220», — сказал глава государства.

Накануне стоимость газа в Европе достигла исторического максимума – сначала 670, а затем и 700 долларов за тыс. кубометров.