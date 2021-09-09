В Европе достигнут исторический максимум стоимости газа

Цена газа на европейском рынке впервые в истории превысила 670 долларов за тысячу кубометров. Прошлый рекорд был побит накануне, когда его стоимость составила 660 долларов, сообщает РИА Новости.

В начале торгов стоимость фьючерса составляла 661,6 доллара, а уже в 13.12 по московскому времени она поднялась до 672,3, достигнув максимального значения в истории.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что повышение цен связано с низкими запасами топлива в европейских газохранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета.

Аналитик также отметил нежелание «Газпрома» увеличивать продажи на рынке перед запуском российского газопровода «Северный поток-2».