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Путин объяснил, почему Россия продолжает поставлять газ в Европу
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции назвал «полной чушью» обвинения, что это Россия сократила поставки газа в Европу. По его словам, РФ никогда не собирается руководствоваться политическими мотивами при поставках газа в Европу.
Путин назвал «Газпром» надежным партнером, поэтому он продолжает исполнять обязательства по поставкам газа в Европу.
«Газпром всегда исполнял эти контрактные обязательства и продолжает это делать. То, что Европа недополучает газ, это их проблемы, а они пытались на нас свалить, что мы им что-то не продаем. Это полная чушь. Не мы закрыли газопровод Ямал – Европа, это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку через Украину, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северные потоки", это, скорее всего, сделали американцы или это было сделано с их подачи», – сказал Президент.
Между тем, Президент отметил, что Украина продолжает потреблять российский газ.
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