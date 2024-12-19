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Путин объяснил, почему прогнозы Жириновского сбываются
У Президента России Владимира Путина спросили, почему сбываются предсказания бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского, которого не стало в 2022 году.
«Он же вообще был специалистом по Ближнему Востоку. Реально экспертом. Все, что он говорил, действительно сбывается, потому что он говорил на основе анализа того, что происходило в России, в мире», – сказал Путин.
Российский лидер заявил, что хорошо был знаком с Жириновским. «Он был очень эрудированным и хорошо подготовленным. Поэтому прогнозы лидера ЛДПР были сделаны на знаниях и опыте», – добавил Путин.
Так, например, политик предсказывал начало СВО, ошибившись всего на пару суток, а также говорил о частичной мобилизации и воссоединении Донбасса с Россией.
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