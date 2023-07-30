Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС

Владимир Путин и Сирил Рамафоса в 2016 году

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС в ЮАР тем, что очное участие в этом мероприятии не важнее его пребывания в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России здесь и сейчас», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста издания на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Я в контакте со всеми коллегами. И с Председателем КНР [Си Цзиньпином], Премьер-министром Индии [Нарендрой Моди], только что дважды мы встречались с Президентом ЮАР [Сирилом Рамафосой]. Только что люди приезжали из Бразилии, так что мы так или иначе в контакте с Лулой (Президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой — прим. Т-и), у меня с ним очень добрые отношения», — оценил Президент РФ отношения с другими лидерами стран БРИКС.

Саммит БРИКС должен пройти с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Власти ЮАР ранее заявили, что «по взаимному согласию» Владимира Путина на мероприятии заменит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российский лидер примет участие в саммите по видеоконференцсвязи.

ЮАР находится под юрисдикцией Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест Президента России и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. СМИ сообщали, что из-за этого руководство страны убеждало Путина не приезжать на саммит.