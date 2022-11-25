Путин объяснил, почему многие россияне не хотят «сладкой жизни, как в Париже»

Многие жители России после распада Советского Союза хотели жить, как в Париже, но выяснилось, что этому мешает другой культурный код, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.

«Мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнется "сладкая жизнь", завтра мы будем жить, как в Париже и еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. А думалось, что там будет хорошо, на самом деле, все совсем не так, там культурный код другой», - сказал он.

Напомним, сегодня Путин встретился с матерями участников военной спецоперации. Он пояснил, что с помощью личной беседы «хочет получить оценки и информацию из первых уст, выслушать идеи и предложения».