Путин — матерям мобилизованных: Информация — это тоже оружие борьбы

Информация в современном мире также является оружием борьбы, причем достаточно эффективным. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с матерями военнослужащих, передает РИА Новости.

«Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи, – отметил глава государства. – Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным».

Путин пояснил, что проводит встречу с матерями мобилизованных граждан потому, что хочет получить оценки и информацию из первых уст, выслушать идеи и предложения.