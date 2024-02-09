Путин объяснил, почему фразы о «привязанности» РФ к Китаю - «страшилки»

Президент России Владимир Путин назвал в интервью «страшилками» слова журналиста Такера Карлсона о некой доминации Китая и привязанности РФ к КНР.

«Во-первых, мы с Китаем – соседи. Соседей, как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними даже общая граница – 1000 км. Второе, мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих, внешнеполитическая философия Китая не агрессивная», - приводит аргументы своему утверждению Путин.

Он также подчеркнул, что власти Китая всегда ищут компромиссы, а потом привел пример развития мировой экономики за последние 30 лет:

«Смотрите… в 92-м году, по-моему, доля стран «семерки» в мировой экономике составляла… 47%, а в 2022-м она упала до где-то 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 92-м году составляла всего 16%, а сейчас она превосходит уровень семерки», - приводит пример Президент России.

Глава государства подчеркнул, что «это не связано с украинскими событиями». Это тенденции развития мировой экономики такими являются, говорит Путин.

Он добавил, что вышеупомянутый путь развития мира будет и дальше продолжаться в таком направлении. С этой мыслью нужно просто «смириться и приспособиться». Однако США, продолжает Путин, «приспосабливаются» с помощью силы, так называемых санкций.

Подробнее о том, что еще сказал Путин в интервью Карлсону, читайте в материале «Татар-Информа».