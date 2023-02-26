Путин объяснил, для чего России необходим учет ядерного потенциала стран НАТО

Страны НАТО являются косвенными участниками украинского конфликта, а значит и преступлений, совершенных киевским режимом. Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, и как я вспомнил вчера об этом. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – заметил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин подчеркнул, что страны НАТО поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллионов долларов, из которого в дальнейшем обстреливаются жилые кварталы Новороссии и Донецка.

«Мы из этого и исходим, этим и продиктована наша позиция. И, по-моему, она вполне объяснима, понятна и логична», — добавил Президент.

Напомним, что выступая с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин анонсировал приостановку работы России в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Он подчеркнул, что в текущей обстановке Москве необходимо учитывать общий ядерный потенциал альянса НАТО, а не только его главного члена — Соединенных Штатов.