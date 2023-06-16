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Путин объяснил, для чего Украине нужны атаки на Кремль и Белгородскую область
Атакуя Россию, Украина пытается вызвать ее на ответные серьезные действия. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного форума заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Это попытка спровоцировать нас на ответные — такие уже серьезные, мощные действия, — объяснил глава государства. — Это попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции Президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это все попытка спровоцировать нас на ответные действия».
Ранее Президент отметил, что за время контрнаступления Киеву не удалось добиться цели ни на одном из направлений.
ПМЭФ стартовал 14 июня и продлится до 17 июня. Его главной темой в этом году стало «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
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