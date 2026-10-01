Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Хотя Российская Федерация много лет пыталась стать частью западной цивилизации, страны Запада пытались ее развалить. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Подмосковье.

«<...> на практике они (западные государства – прим. Т-и) делали всё для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – выразил уверенность политик.

Он связал это с тем, что Россия на Западе продолжает воосприниматься как ключевкф часть исторической Российской империи. «И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках, до сих пор: «Нам надо доразвалить империю», – поделился своим пониманием ситуации Путин.

Вместе с тем российский лидер напомнил, что эскалация никогда не бывает односторонней. Соответственно, по его словам, момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.

До этого Путин совершил экскурс в недавнее прошлое и назвал развал Советского Союза настоящей трагедией для десятков миллионов людей, в одночасье проснувшихся за границей. «Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается», – заметил вместе с тем он.

Руководство позднего СССР Президент РФ обвинил в наивности, беспечности и слепом доверии Западу.