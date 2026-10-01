Путин заявил о необходимости задуматься о сохранении глобального мира

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Наблюдающиеся на международной арене тревожные тенденции заставляют задуматься о необходимости сохранения в нынешних условиях глобального мира и безопасности. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Подмосковье.

«<...> надо подумать прежде всего о том, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются», – заявил, в частности, российский лидер.

По мнению Путина, эта задача становится даже более актуальной, чем осмысление того, «как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период».

При этом Президент РФ выразил уверенность, что мир не обречен на хаос. Вместе с тем он констатировал, что в мировой политике сейчас нарушаются все мыслимые и немыслимые табу.

Отдельно Путин упомянул принцип «Сила есть – ума не надо», которым, на его взгляд, судя по всему, руководствуются некоторые мировые игроки. «До добра это никогда не доводит», – акцентировал он.