Путин обсудит ситуацию в мировой политике и экономике на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 2 по 5 июня. Он проведет встречу с журналистами мировых информагентств, бизнесменами и инвесторами, а также обсудит с участниками ситуацию в мировой политике и экономике. Об этом сегодня сообщалось в эфире телеканала «Россия 1».

В этом году ПМЭФ будет проходить в смешанном формате. По видеосвязи в нем планируют принять участие шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что участником форума станет Президент Татарстана Рустам Минниханов. По данным Казанского Кремля, руководитель республики планирует встретиться с руководителями регионов РФ, представителями крупных отечественных компаний и делегациями из Израиля и Бахрейна.