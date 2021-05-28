Минниханов на ПМЭФ планирует встречи с «Газпромом» и ближневосточными делегациями

Татарстанская делегация во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует встретиться с руководителями регионов РФ, представителями крупных отечественных компаний и делегациями из Израиля и Бахрейна. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что форум состоится уже на следующей неделе, и делегация от республики традиционно примет в нем участие. В ходе мероприятия Президент РТ проведет ряд встреч с коллегами из других регионов — губернаторами Костромской, Владимирской, Архангельской и других областей. Ожидается, что по итогам данных встреч будут подписаны новые межрегиональные соглашения.

«Кроме того, прорабатываются вопросы по встречам с представителями „Газпрома“ и „Транснефти“», — отметила Галимова.

Она добавила, что в планах татарстанской делегации также встречи с представителями Израиля, Бахрейна и другими гостями масштабного мероприятия.