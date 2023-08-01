Путин обсудит итоги весенней сессии с Матвиенко

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Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудят итоги весенней сессии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наряду с множеством других встреч у президента сегодня будет Валентина Ивановна Матвиенко», – цитирует его ТАСС. По его словам, российский лидер обсудит с Матвиенко дальнейшие планы работы парламентариев.

31 июля Путин провел совещание со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он сообщил Президенту о работе нижней палаты парламента в весеннюю сессию и поделился промежуточными результатами в борьбе с нелегитимными западными санкциями против России.